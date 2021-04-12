İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Mağazalar aylar sonra açılıyor

İngiltere'de koronavirüs önlemleri bugün bir kademe daha gevşetiliyor. Hükümetin açıkladığı politika kapsamında aylar sonra pubların, restoranların, cafelerin bahçeleri; mağazalar, kapalı havuzlar ve kuaförler açılacak. Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de de bazı koronavirüs önlemleri gevşetiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında özgürlüğe doğru atılan bu yeni adımın önemli olduğunu, uzun süredir kapalı olan işyerlerinin sahiplerinin bir nebze de olsa rahatlayacağını söyledi.

Boris Johnson ayrıca halkı dikkatli olmaya devam etmeleri yolunda uyardı.

Johnson, kuralların gevşemesini dışarıda bira içerek kutlamayı planlıyordu ancak Prens Philip'in Cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bu plan ertelendi.İngiltere'de bugün açılacak mekanlar arasında güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, kütüphaneler ve topluluk merkezleri de var.

Aynı evde yaşayanlar İngiltere'de beraber tatile çıkabilecek; düğünlere en fazla 15, cenazelere de 30 kişinin katılmasına izin verilecek.

Çocuklar da kapalı mekanlarda düzenlenen aktivitelere katılabilecek.

Cumartesi rekor sayıda aşı

İskoçya'da çocuklar okulda eğitime geri dönecek; Galler'de de öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek ve mağazalar açılacak.

İngiltere'de 6 Ocak'ta ulusal düzeyde üçüncü kapanma başlamıştı; bugün kuralların gevşetilmesi ise hükümetin normal yaşama dönüş için hazırladığı yol haritasındaki üçüncü aşama oldu.

Bir sonraki aşama olan 17 Mayıs'ta farklı evlerden en fazla altı kişinin kapalı mekanlarda sosyalleşmesine izin verilecek, sinemalar açılacak; restoranlar ve publar içeride de müşteri kabul edebilecek. Yurt dışında tatile de izin verilecek.

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İngiltere'de en az bir doz Covid aşısı olanların sayısı 30 milyonu geçti

İngiltere'de şimdiye kadar 32 milyon kişi ilk doz aşısını oldu.

Cumartesi günü 475 bin 320 ile rekor sayıda kişiye aşı uygulandı.

Pazar günü koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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12/04/2021 10:05