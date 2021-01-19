İngiltere’de koronavirüsten ölen Kıbrıslı Türklerin sayısı 191'e yükseldi

İngiltere’de Kasım ayından itibaren Covid-19 salgınının yeniden hız kazanmasıyla, salgınında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 191’e yükseldi.

İngiltere’de, Covid-19 salgınında, Kasım 2020’den düne kadar 99 Kıbrıslı Türk daha hastalığa yenik düştü. KKTC Londra Temcilcisi Oya Tuncalı’nın verdiği bilgiye göre, İngiltere’de Covid-19 salgınında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısı 191’e yükseldi.

TUNCALI: “RAKAMLAR HER GÜN İTİBARIYLA DEĞİŞMEKTEDİR”

TAK’a konuşan KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Mayıs 2020’ye kadar 92 Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiği Covid-19 salgınında, Kasım 2020’den bugüne 99 Kıbrıslı Türkün daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bu sayının KKTC Londra Temsilciliği’ne ulaşan bilgiler olduğunu belirten Tuncalı, ocak ayı içerisinde Kıbrıslı Türklerin ölümlerinin arttığı bilgisini verdi.

Tuncalı, “Mart ayında başlayan koronavirüs salgınında, Temsilciliğimize gerek cenaze şirketlerinden ve gerekse aileler tarafından verilen bilgilere göre, Londra’daki kayıplarımız mayıs ayına kadar 92 kişiydi. Son dönemde, Kasım ayı içerisinde tekrar hızlanan salgınla birlikte maalesef bu sayı dün itibarıyla 191 kişiye ulaşmıştır. Rakamlar her gün itibarıyla değişmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaybedilen Kıbrıslı Türklerden dolayı büyük bir üzüntü içinde olduklarını söyleyen Tuncalı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

“Toplumumuza sabır diliyoruz, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifa diliyoruz” diyen Tuncalı, vatandaşlara sürekli maske, mesafe, hijyen tedbirlerine hassasiyetle uymaları konusunda çağrıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

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19/01/2021 12:25