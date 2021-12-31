İngiltere’de Kovid-19 alarmı: Yeni hastaneler kurulacak

Omicron varyantı İngiltere'yi sarstı. İngiltere’de artan Kovid-19 vakaları sebebiyle geçici hastanelerin kurulacağı açıklandı.

İngiltere, artan Kovid-19 vakalarıyla mücadele kapsamında geçici hastaneler kuracak. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nden (NHS) yapılan açıklamada, artan vakalarla birlikte sağlık hizmetlerinin “savaş durumu” haline geldiği belirtilirken, hastanedeki yatışlarda uygulanan tedavilerle salgının önüne geçilebileceği yer aldı.

Başkent Londra da dahil olmak üzere Bristol, Leeds ve diğer 8 şehirdeki hastanelere bu haftadan itibaren ekstra 100 yatak hizmeti sağlanacağını belirten Ulusal Sağlık Hizmetleri Yöneticisi Stephen Powis, “Yükselen Kovid-19 vakaları ve hastaneye yatış oranları ile birlikte NHS şu anda ‘savaş durumu’nda. Umarım, yeni merkezleri kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise artan Kovid-19 vakaları ile ilgili yaptığı açıklamada, tam aşılı olmayan kişilere sert uyarılarda bulundu. Güçlendirici doz aşıların piyasaya sürülmesindeki başarılardan bahseden Johnson, “Henüz tam aşılı olmayan herkesle konuşmak istiyorum, hastalığın onlara zarar veremeyeceğine inanan insanlarla. Şu an hastaneye giden insanlara bakın, onlar siz de olabilirsiniz. Yoğun bakım ünitelerinde aşı olmamış kişilerin yaşadığı gereksiz acılara bakın, onların yerinde olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

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31/12/2021 15:11