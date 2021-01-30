İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1200 kişi öldü

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 275 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 796 bin 88'e çıktı.

Son 24 saatte 1200 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 105 bin 571'e yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 8 milyon 378 bin 940'a ulaştı, bunlardan 480 bin 432'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 34 bin 783 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 832'si yoğun bakımda bulunuyor.

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30/01/2021 21:19