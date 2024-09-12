İngiltere'de kraliyet muhafızlarının ayı kürkü şapkası tartışma konusu oldu

İngiltere’de Buckingham Sarayı’nın muhafızlığını yapan askerlerin giydiği pahalı şapkalar, maliyetleri ile tartışma konusu oldu.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre İngiltere Savunma Bakanlığı, bilgi edinme yasası kapsamında yaptığı açıklamada ayı postu şapkaların 2 bin pounddan fazla bir maliyeti olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada son bir yılda şapkaların fiyatının son yıllarda yüzde 30 arttığı da kaydedildi.

Tartışma hayvan hakları savunucusu PETA isimli örgütün başvurusu ile başladı.

Örgüt İngiltere’nin sembollerinden biri olan bu şapkalarda, gerçek hayvan kürkü kullanılmasını engellemek istiyor. Bu amaçla İngiliz halkına maliyeti olduğu da öne çıkarılıyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı da “gereklilikleri karşılamaları durumunda” imitasyon kürk seçeneğini değerlendirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Ordu sözcüsü, imitasyon kürk seçeneğinin hayata geçirilmesi için “dayanıklılık ve güvenlik” beklentilerinin karşılanması gerektiğini savundu.

Sözcü bu beklentileri karşılayan bir seçeneğin henüz sunulmadığını da söyledi.

PETA örgütünden Elisa Allen ise Savunma Bakanlığı’na çağrı yaptı ve “Katledilen yaban hayatından yapılan şapkalara vergi mükelleflerinin parasını harcamayı bırakıp imitasyon ürüne geçmelerini” istedi.

Söz konusu şapkalar Kanada’da avlanan siyah ayıların kürkünden yapılıyor.

Kral Muhafızları tarafından giyilen şapkaların, 2022'deki 1560 sterlinlik maliyeti, 2023'te 2040 sterline yükseldi.

Bakanlık bu değişimde üreticilerle yenilenen sözleşmenin yattığını kaydediyor.

Ülkenin sembolleri arasında olan şapkalar Kral’ın doğum günü törensel etkinliklerde giyiliyor.

Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, 2022'de 13, 2023'te ise 24 yeni şapka satın alındı.

Son on yılda ordu bu şapkalara 1 milyon sterlinden fazla para harcadı.

Ayı kürkü geleneğinin korunmasını savunanlar, bu şapkaların uzun ömürlü olmasına vurgu yapıyor.

Savunma Bakanlığı, şapkalarda kullanılan kürkün lisanslı avlarda öldürülen ayılardan elde edildiğini savunuyor. Bakanlık, şapka siparişi için ayı öldürülmediğini de açıklamaya ekledi.