İngiltere'de kritik Brexit tasarısı onaylandı

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, Avrupa Birliği (AB) mevzuatını İngiltere’nin iç hukuku haline getirecek Brexit yasa tasarısını onayladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamentoda nihai bir Brexit (Avrupa Birliği'nden çıkış) anlaşması üzerinde daha fazla söz hakkı isteyen milletvekilleriyle karşı karşıya geldi.

İngiltere parlamentosuna daha fazla güç verilmesini isteyen teklif, Avam Kamarası'nda 303'e 319 oyla reddedildi.

Lordlar Kamarası tasarıda, AB ile varılacak Brexit anlaşmasının veya bir anlaşmaya varılamaması durumunun, parlamentonun onayına sunulmasını öngören bir değişikliğe gitmişti.

Başbakan Theresa May, "Bu, halkın oy verdiği Brexit’in sorunsuz ve düzenli bir şekilde hayata geçirilmesinde kritik bir adımdır" dedi.

İngiltere'nin Brexit kararı

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters