İngiltere'de mağazalar ve berberler yeniden açıldı

İngiltere'de Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıklanan 4 aşamalı yol haritasına göre normalleşmenin ikinci aşaması bugün başladı.

Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden "ulusal karantina" kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi.

Hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre, bugün başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılacak.

İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilecek.

Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak.

Ülke içinde seyahatler yeniden başlayacak, aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak.

Kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilecek.

Seyahat yasağı istisnalar dışında devam ediyor

Ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere 5 bin sterline kadar para cezası verilebilecek.

Restoranların ve barların iç mekanlarında müşteri ağırlanmasına müsaade edilmeyecek.

17 Mayıs'tan itibaren başlayacak 3. aşamada, vatandaşlar, açık alanlarda 30 kişiye kadar, kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek, restoran ve barlar iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak.

Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak, katılımcı sayısı sınırlı tutulmak üzere açık hava etkinliklerine izin verilecek.

Konaklama sektörü yeniden hizmet verebilecek, düğünlere 30'a kadar kişinin katılımı serbest hale gelecek.

21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada ise Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmalar kaldırılacak.

Bu habere tepkiniz:



12/04/2021 17:43