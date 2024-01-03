İngiltere'de NHS tarihinin en uzun grevi

İngiltere’de pratisyen hekimler, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) kurumunun 75 yıllık tarihindeki en uzun süreli greve gidiyor. Bugün başlayan grev 9 Ocak'ta sona erecek.

Bugün başlayan ve 9 Ocak günü saat 07.00’de sona erecek olan grev nedeniyle hastanelerdeki binlerce randevunun iptal edilmesi bekleniyor. Greve giden yaklaşık 100 hekim, başkent Londra’nın en büyük hastanelerinden St Thomas Hastanesi önünde eylem yaparak, maaşlarının iyileştirilmesini talep etti.

Grevin rutin sağlık sistemine önemli bir etkisi olduğunu belirten NHS Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, "Bu ocak ayı NHS'nin şimdiye kadar karşılaştığı en zor yılbaşından biri olabilir" dedi.

Pratisyen hekimleri temsil eden İngiliz Tabipler Birliği (BMA), hükümete grevlerin sona ermesi için yeterli bir ücret teklifi yapması çağrısında bulundu. Maaşların enflasyonun altında kaldığı gerekçesiyle yüzde 35 oranında zam yapılmasını talep eden BMA, yüzde 8 ile yüzde 10 oranlarında ücret artışı teklif edilmesinin ardından hükümetle görüşmeleri sonlandırmış, 20-23 Aralık tarihlerinde grev düzenlemişti.