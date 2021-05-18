İngiltere'de normalleşmeye dönüşte 3. aşama

İngiltere'de dün normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçilmesi sonrası restoran, cafe ve pub'lar içeride de müşteri kabul etmeye başladı.

Galler'de ve İskoçya'nın büyük bölümünde de sınırlamalar gevşetildi ve milyonlarca kişi, kapalı alanlarda belli bir sayı sınırını geçmemek kaydıyla, sevdikleriyle bir araya geldi ve birbirlerine sarıldı.

Bu özgürleşme adımı elbette bazı sınırlamaları ve uyarıları da beraberinde getirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistan'daki Covid varyantının başka ülkelere da yayılmaya başladığı endişesini paylaşmış, "Bu adımı büyük bir ihtiyatla atmalıyız" diye uyarıda bulunmuştu. Johnson düzenli olarak Covid testi yapılmasının önemine de dikkat çekmişti.

İngiltere'den bazı ülkelere mecburi olmayan seyahatler de artık mümkün.

İskoçya'nın büyük bir bölümünde de ikinci seviye sınırlamalara geçildi. Yeni düzenlemeler kapsamında 30 kişiden fazla olmamak kaydıyla gruplar dışarıda bir araya gelebiliyor.

Londra'nın en ünlü müzelerinden National Gallery de kapılarını açtı.

Avrupa'nın en yüksek dönme dolabı olarak bilinen London Eye da ziyaretçileri yeniden almaya başladı.

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18/05/2021 15:20