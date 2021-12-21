İngiltere’de Omicron alarmı: Kraliçe, Noel kutlamasını iptal etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkede hızla yayılan Omicron varyantı sebebiyle Sandringham’daki geleneksel Noel kutlamasını iptal etti.

Buckingham Sarayı’ndan bir yetkili, “Bu karar, dikkatli bir değerlendirmeden sonra alınan kişisel bir karardı, ihtiyatlı bir yaklaşımı yansıtıyor” dedi.

Hangi aile üyelerinin Noel'de Kraliçe'yi ziyaret edeceği açıklanmazken, gerekli tüm Covid önlemlerinin alınacağı bildirildi.

Daha önce ailesiyle her yıl düzenlediği Noel öncesi öğle yemeğini iptal eden Kraliçe, geçen sene de pandemi nedeniyle Sandringham'daki Noel gezisini düzenlememişti.

95 yaşındaki 2. Elizabeth, nisan ayında 99 yaşındaki eşi Prens Philip'i kaybetmişti.

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21/12/2021 10:06