İngiltere'de Omicron önlemi: Maske zorunlu hale geliyor

İngiltere, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili önlemler almaya başladı. Önlem kararlarını İngiltere Başbakanı Boris Johnson açıkladı.

Johnson düzenlediği basın toplantısında testlerin artırılmasına, aşılama sürecinin hızlanmasına ve zorunlu maske takılmasına karar verildiğini duyurdu.

İngiltere’ye gitmek isteyenlerin gidiş tarihinden en az 2 gün önce negatif PCR testi sunmalarının isteneceğini açıklayan Johnson, Omicron vakasıyla temas etmiş kişilerin 10 gün kendilerini tecrit altına almalarının da isteneceğini aktardı.

Mağaza, büfe ve toplu taşımada zorunlu maske takılması kuralının geri getirildiğini açıklayan Johnson, 3 hafta sonra bu kararların tekrar gözden geçirileceğini duyurdu. Johnson, “Bilim insanlarımız her saat yeni bir şeyler öğreniyor. Omicron, çok hızlı bulaşıyormuş gibi görünüyor ve iki doz aşı olanlarda da bulaşıyor” dedi.

Öte yandan İngiliz yetkililer ülkede iki vaka tespit edildiğini açıkladı. İlk vaka Chelmsford’da ve ikinci vaka da Nottingham’da tespit edilirken her iki vakanın da Afrika’nın güneyinden gelen yolcularla bağlantısı olduğu kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



28/11/2021 11:21