İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor

İngiltere'nin koronavirüs önlemleri kapsamında 'kırmızı liste'ye aldığı vaka sayısı yüksek ülkelerden seyahat edenler, otelde karantina uygulamasından kaçınmak için Türkiye üzerinden uçuş yapıyor.

Türkiye, 40 ülkenin yer aldığı listede bulunmuyor.

Bu ülkelerden İngiltere'ye gidecek yolcular, İngiltere'de otelde karantina için ödeyecekleri kişi başına 1.750 sterlin masraftan kaçınmak için önce İstanbul'daki bir otelde konaklıyor ve uçuşuna oradan devam ediyor.

İstanbul'dan gelen yolcuların ise İngiltere'ye varışlarında evde karantina olması gerekiyor.

İstanbul'daki bir otel çalışanı, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gibi 'kırmızı liste' ülkelerinden seyahat eden İngiliz vatandaşlarının kalışına tanıklık ettiğini söyledi.

BBC ayrıca Pakistan'dan İngiltere'ye gelen yolcularla da görüştü. Bu yolcular, yakınlarının düğün veya cenazesine katıldıklarını, dönüşte otelde kalacak bütçelerinin olmadığını ifade etti.

Yolcular, listede olmayan herhangi bir ülkeden İngiltere'ye döndükten sonra 10 gün evde karantinada kaldıkları sürece hükümetin Covid önlemlerini ihlal etmiş olmuyor.

Türkiye, Hindistan'da vaka sayılarının artması üzerine bu ülkeden gelen yolcuların yurtlarda karantinaya alınması kuralı getirdi.

Kırmızı listede hangi ülkeler var?

İngiltere, seyahat düzenlemeleri kapsamında, Covid-19 vakalarının yoğun şekilde görüldüğü bazı ülkelerden seyahat edenlere 10 gün devletin onayladığı bir otelde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu otel konaklaması kişi başına yaklaşık 1.750 sterline mal oluyor ve bu gideri yolcuların karşılaması gerekiyor.

Bradford'taki Oltrax Travel seyahat acentasından Ascher Khawaja, Pakistan'dan seyahat eden bazı müşterilerinin yüksek otel masraflarıyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle bazılarının dönüş yapamadıklarını belirterek, Türkiye üzerinden 15-20 seyahat organize ettiğini söyledi.

Khawaja, İstanbul'da otel masrafıyla birlikte toplam giderin 600 sterlin civarında olduğu ve İngiltere'deki 1.750 sterlin otel masrafı karşısında bunun uygun görüldüğünü belirtiyor.

İngiltere, 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında 'tam kapanma' uygulamasına geçilmesine rağmen Türkiye'yi "kırmızı liste"ye almadı.

Yurtdışından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların son 72 saatte yaptırdıkları negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeleri gerekiyor. Ülkeden ayrılırken de test yaptırılması gerekiyor.

Yabancı turistler ülkedeki kapanma uygulamalarından muaf tutuluyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Hindistan'dan bu şekilde gelindiğini yalanladı

Türkiye, Hindistan'da vaka sayılarının artması üzerine bu ülkeden gelen yolculara 2 Mayıs'tan itibaren yurtlarda karantinaya alınması kuralı getirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Hindistan'dan ülkelerine dönecek yabancıların Covid-19 riski nedeniyle karantinada kalmamak için Türkiye'ye gelerek tatil yaptıkları iddialarını yalanladı.

Bakanlık, seyahat öncesi son 10 gün içinde Hindistan'da olup Türkiye'ye gelenler, valiliklerce belirlenen yerlerde 14 gün karantina altında tutulduğunu belirtiyor.

Karantina süresinin sonunda yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde bu kişilerin karantinası sonlandırılıyor.

Ayrıca Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlerin de son 72 saat içinde yapılmış PCR testlerinin negatif olması gerekiyor.

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07/05/2021 14:13