İngiltere'de penisilin ve antibiyotik krizi...

İngiltere’de Strep A (Grup A Streptokok bakterisi) vakaları artıyor.

Hastalık nedeniyle bugüne kadar toplam 122 kişi hayatını kaybederken vakalardaki artış, penisilin ve antibiyotik kıtlığı tehlikesini de beraberinde getirdi.

Tedarik sorunu nedeniyle artan kıtlığı hafifletmek adına yayınlanan protokol kapsamında, eczacılar Strep A tedavisinde kullanılmak üzere penisiline alternatif reçete yazma yetkisi kullanabiliyor.

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06/01/2023 12:23