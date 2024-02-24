İngiltere'de pratisyen hekimler son bir yılda 10'uncu kez greve gitti

Hükümetle maaş düzenlemesi konusunda anlaşmazlık yaşayan İngiltere Tabipler Birliği (BMA) üyesi pratisyen hekimler, son bir yılda 10'uncu grevini gerçekleştirmek üzere iş bıraktı.

BMA'den yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.00'de başlayan grevin 28 Şubat gece 23.59'a kadar devam edeceği belirtilirken, Sağlık Bakanlığı, daha fazla grevi önlemek için pratisyen hekimlerle müzakereye çağrıldı.

"Hükümet, grevleri durdurmak için basitçe kabul edilebilir bir teklif yapabilir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, pratisyen hakimlerin 10 yıldan uzun süredir enflasyonun altında zam aldığı ve gelir kaybı yaşadığı kaydedildi.

Pratisyen hekimlerin yeterli şekilde finanse edilmeyip, yeterli personel çalıştırmayan sağlık sistemi içinde fazla çalışmaktan yorulmanın yanında yetersiz maaş alarak morallerini de kaybettiği vurgulanan açıklamada, "Yüzde 26'lık maaş kaybından bıkmış olan meslektaşlarımız, Avustralya, Yeni Zelanda ve iş gücüne değer veren diğer yerlerde daha iyi maaşlara çalışmak için sistemden ayrılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, saatlik ücretin en az 21 sterlin (820 lira) olması gerekirken 15 sterlin (586 lira) olduğu da kaydedilerek, hükümetin atması gereken tek adımın ücretlerin ve çalışan sayısının artırılması olduğuna işaret edildi.

Savanta isimli araştırma şirketinin anketine göre, hastaların yalnızca yüzde 28'inin grevleri desteklemediği aktarılan açıklamada, gerekli adımlar atılmazsa BMA üyelerinin yeniden grev kararı almasının kesin olduğu belirtildi.

Pratisyen hekimler, 13 Mart 2023'te başladıkları grevler kapsamında toplam 9 kez iş bıraktı. Bugün 10'uncu kez iş bırakan pratisyen hekimler, grev sona erdiğinde son 352 günün 41'ini grevde geçirmiş olacak.

SAĞLIK PERSONELİ GEÇEN YILIN YÜZDE 12'SİNİ GREVDE GEÇİRDİ

İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminden (NHS) greve ilişkin yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının son bir yılın yüzde 12'sini grevlerde geçirdiğinin altı çizildi.

Hastanelerdeki yatak kapasitesinin 18 Şubat itibarıyla yüzde 95,3 dolu olduğu bir ortamda greve gidildiğine işaret edilen açıklamada, geçen hafta sağlık kuruluşlarına grip nedeniyle başvuranların oranının da bir önceki yılın aynı haftasına göre 4 kat fazla olduğu kaydedildi.

Kovid-19'un da etkisini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hastanelerin grevlerin etkisini en aza indirmek için hasta randevularında yeniden düzenleme yapacağı ifade edildi.

Grevler nedeniyle Aralık 2022'den bu yana 1,2 milyondan fazla hastanın randevusunun iptal edildiği ya da yeniden planlandığı bildirilen açıklamada, son 1 yılda 7 binin üzerinde kanserli hasta ameliyatının ertelendiği vurgulandı.

Pratisyen hekimler, 2008'den bu yana maaş kaybı yaşadıklarını belirterek, hükümetten zam değil maaş düzenlemesi talep ediyor. Hükümet ise yüzde 5'lerdeki enflasyonun da altında zam teklif ediyor.