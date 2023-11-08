İngiltere'de 'psikoaktif etkileri' nedeniyle 'nitröz oksit' yasaklandı

İngiltere'de "gülme gazı" olarak da bilinen ve "psikoaktif etkileri" bulunan "nitröz oksit" yasa dışı kabul edildi.

ads ads ads ads
08/11/2023

ads
İngiltere'de 'psikoaktif etkileri' nedeniyle 'nitröz oksit' yasaklandı

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "psikoaktif etkileri" nedeniyle "gülme gazı" olarak da bilinen "nitröz oksit" bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yeni kurallara göre, anestezide kullanılan nitröz oksiti yasa dışı tedarik eden veya üretenlere, 14 yıla kadar hapis veya para cezası verilebilecek.

İngiliz hükümeti, yasağın anti-sosyal davranışlarla mücadelede önemli olduğunu savunuyor.

Nitröz oksit, yoğun ve sık kullanıldığı taktirde, anemi, sinir hasarı veya felç dahil önemli sağlık riskleri oluşturuyor.

08/11/2023 22:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: İngiltere’de ’psikoaktif etkileri’ nedeniyle ’nitröz oksit’ yasaklandı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.