İngiltere'de 'psikoaktif etkileri' nedeniyle 'nitröz oksit' yasaklandı
İngiltere'de "gülme gazı" olarak da bilinen ve "psikoaktif etkileri" bulunan "nitröz oksit" yasa dışı kabul edildi.
08/11/2023
İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "psikoaktif etkileri" nedeniyle "gülme gazı" olarak da bilinen "nitröz oksit" bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Yeni kurallara göre, anestezide kullanılan nitröz oksiti yasa dışı tedarik eden veya üretenlere, 14 yıla kadar hapis veya para cezası verilebilecek.
İngiliz hükümeti, yasağın anti-sosyal davranışlarla mücadelede önemli olduğunu savunuyor.
Nitröz oksit, yoğun ve sık kullanıldığı taktirde, anemi, sinir hasarı veya felç dahil önemli sağlık riskleri oluşturuyor.