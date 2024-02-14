İngiltere'de, Refah'taki sivillerle dayanışma için sessiz eylem düzenlendi

Uluslararası Af Örgütü tarafından İsrail'in saldırı planları yaptığı Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'taki sivillerle dayanışma için İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sessiz eylem yapıldı.

Başkent Londra'daki Downing Sokağı girişinde bir araya gelen eylemciler, beyaz maskeler takarak yaptıkları eylemde, Gazzelilerin açıklamalarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bulunan 1,5 milyona yakın Filistinli siville dayanışma için yapılan sessiz eylemde açılan pankartlarda, Gazzeli İslam Harb'in, "Çocuklarımın bedenleri paramparça oldu", Ahlam Harb'in "Kardeşim Halil'den geriye elinden başka hiçbir şey kalmadı" ve Malak Al Shaer'in "Gözlerimi cam, şarapnel ve toprak dolduğu için açamıyorum" ifadeleri yer aldı.

Af Örgütünden, sessiz eyleme ilişkin yapılan açıklamada, Refah'ta bulunan sivillerin İsrail'in saldırı planları nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekilerek, "Af Örgütü olarak İngiltere hükümetini, Refah'a yapılacak saldırı kararından İsrail'i döndürmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca İngiltere hükümetinin acil ateşkes çağrısı yapması gerektiği de vurgulanırken İsrail'e silah satışlarının durdurulmasının önemine işaret edildi.