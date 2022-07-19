İngiltere'de rekor sıcaklık uyarısı!
İngiltere'de bugün hava sıcaklığının, 42 dereceyle rekor düzeye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
19/07/2022
İngiltere'de bugün hava sıcaklığının, 42 dereceyle rekor düzeye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle "kırmızı alarm" verilen İngiltere'de, bugün, yeni bir rekorun kayda geçebileceği duyuruldu.
2019'da 38,7 derecelik en yüksek sıcaklığı gören ülkede, 42 derecenin ölçülebileceği açıklandı.
Meteoroloji Ofisi, İngiltere'nin orta, kuzey ve güneydoğu bölgeleri için uyarı yayımladı.
Network Rail demiryolu şirketi de kırmızı alarm verilen bölgelere seyahat konusunda uyarı yaptı.
Hastane ve ambulanslar da bugün sıcaklık nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı ikaz edildi.
Serinlemeye çalışan en az 4 kişinin göl ve nehirlerde hayatını kaybettiği duyuruldu.