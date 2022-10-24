İngiltere’de Rishi Sunak başbakanlığa yakın

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’de liderlik yarışına katılmayacağını açıkladı. Böylece 100'den fazla milletvekilinin desteğini alabilen Rishi Sunak dışında bir aday çıkmadı. Bugün öğlene kadar başka bir aday çıkmazsa Sunak başbakan olacak.

Boris Johnson Pazar akşamı yaptığı açıklamada, yarışa katılmak için yeterli desteğe sahip olduğunu ancak adaylığının doğru olmadığı sonucuna vardığını söyledi.

Johnson, Muhafazakar Parti’nin 357 milletvekilinden 102’sinin desteğini aldığını iddia etti.

Ancak bugüne kadar Johnson’a kamuoyu önünde destek açıklayan milletvekillerinin sayısı 57’ydi.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, Johnson’un kararı öncesi, Muhafazakar Parti’nin milletvekillerinden 153’ü eski Maliye Bakanı Rishi Sunak’a, 25’i ise partinin Avam Kamarası Grup Başkanı ve eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt’a desteğini açıklamıştı.

Muhafazakar Parti’deki liderlik yarışında bugün Rishi Sunak dışında hiçbir aday partinin en az 100 milletvekilinin desteğini alamazsa, Sunak doğrudan partinin lideri seçilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

Mordaunt da en az 100 milletvekilinin desteğini alırsa ve başka aday çıkmazsa, Muhafazakar Parti’nin milletvekilleri Sunak ve Mordaunt arasında tercih yapacak.

Rishi Sunak'a yakın bir kaynak BBC politika muhabiri Nick Eardley'e “Yarışta hiçbir şeyi cepte görmüyoruz" dedi.

Adayların Pazartesi günü yerel saatle 14.00'e kadar 100 milletvekilinin desteğini alması gerek.

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24/10/2022 12:14