İngiltere'de Rishi Sunak hükümeti kurma görevini aldı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı.

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden 20 Ekim'de istifasını açıklayan Liz Truss, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa sesleniş konuşmasının ardından İngiltere Kralı Charles'a istifasını sundu.

Truss'ın ardından Kral 3. Charles'la bir araya gelen Sunak, Kral'dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen "Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan" olarak da tarihe geçti.

Sunak, Muhafazakar Partinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı oldu

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda, İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek dün liderlik yarışından çekilmesiyle tek aday olarak doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu.

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25/10/2022 16:13