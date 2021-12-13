İngiltere'de sağlık sistemi zora girdi

İngiltere'de bazı kısıtlamaların geri gelmesinin ardından, Aralık sonuna kadar 3. doz aşının tamamlanması için kampanya başlatıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin Omikron koronavirüs alttüründen kaynaklanan bir "gelgit dalgası" ile karşı karşıya olduğunu ve üçüncü doz aşıya hız verileceğini söyledi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Johnson, televizyonda yayınlanan açıklamasında, 18 yaş ve üzerindeki herkesin, Omikron “acil durumuna” karşı bu ayın sonuna kadar üçüncü bir aşı olmasının isteneceğini söyledi. Aşılamada bir önceki hedef Ocak ayı sonuydu, bu kararla süre bir ay öne çekilmiş oldu.

''Son derece bulaşıcı Omikron vakalarının İngiltere'de her iki-üç günde bir ikiye katlandığını ve gelgit bir omikron dalgasıyla karşı karşıya olunduğunu'' ifade eden Johnson, ''Korkarım artık iki doz aşının koruma düzeyini sağlamak için yeterli olmadığı açık. Ancak, iyi haber şu ki, bilim adamlarımız üçüncü bir dozla hepimizin koruma seviyemizi geri getirebileceğimizden eminler" dedi.

Johnson, mobil aşı merkezleri, askeri sağlık personeli ve gönüllülerden oluşan ekiplerin haftanın yedi günü güçlendirici aşıları yapmak için ''ulusal seferberlik'' ilkesiyle çalışacağını söyledi.

Diğer bölgelerin de katılması bekleniyor

Johnson'ın 31 Aralık hedefi İngiltere için geçerli. Birleşik Krallık'ın diğer bölgeleri İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın da aşı kampanyalarını hızlandırması bekleniyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, mevcut aşıların, Omikron'a maruz kalan kişilerde semptomatik enfeksiyonları önlemede daha az etkili göründüğünü söylüyor. Ancak, ön veriler, üçüncü bir aşı dozundan sonra etkinliğin yüzde 70-75 arasında arttığını gösteriyor.

İngiltere'de 12 yaş ve üzeri insanların yüzde 80'inden fazlası iki doz aşı aldı. Yetişkinlerin yüzde 40'ı üç doz aşıyı yaptırmış durumda. Kalanların üçüncü doz aşılarını tamamlamak için üç hafta içinde günde yaklaşık 1 milyon dozun uygulanması gerekecek. Johnson, hedefe ulaşmak için birçok rutin tıbbi prosedürün ertelenmesi gerektiğini kabul etti.

Uyarı seviyesi yükseltildi

Johnson'ın duyurusu, üst düzey sağlık görevlilerinin, ülkenin resmi koronavirüs tehdit seviyesini yükseltmesinden saatler sonra geldi. Hükümet, Omikron alttüründen hızla yayılmasının İngiltere'yi riskli bölgeye ittiği konusunda uyardı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'nın baş sağlık görevlileri, son derece bulaşıcı yeni türden birinin, COVID-19'un zaten yaygın olduğu bir zamanda “halk ve sağlık hizmetlerine ek ve hızla artan risk eklediğini” söyledi. Uyarı düzeyini 5 seviyelik bir ölçekte 3'ten 4'e yükseltmeyi önerdiler. En üst seviye olan 5, yetkililerin sağlık sisteminin boğulmak üzere olduğunu düşündüklerini gösteriyor.

Yeni alttürle ilgili endişeler, Johnson'ın Muhafazakar hükümetinin neredeyse altı ay önce kaldırılan kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymasına neden oldu. Kapalı mekanlarda maske takma ve gece kulüplerine girerken COVID-19 sertifikaları gösterme zorunluluğu yeniden başladı. Özellikle risk grubundakilerin zorunlu kalmadıkça evden çıkmamaları isteniyor. Ancak pek çok bilim insanı bunun yeterli olmayacağını söylüyor ve hükümetin şimdiye kadar direndiği daha sert önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

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13/12/2021 09:56