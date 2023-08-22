İngiltere'de seri bebek katiline ömür boyu hapis cezası

İngiltere‘de “azılı bebek katili” olarak anılan hemşire Lucy Letby için mahkumiyet kararı açıklandı. Davanın yargıcı “Hiç pişmanlık duymuyorsunuz. Hiçbir hafifletici faktör yok.diyerek hemşireyi tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı

Sadizmin sınırında: 7 bebeği öldürmekten ve altı bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu

İngiltere’de modern zamanların en azılı bebek katili olarak anılan hemşire Lucy Letby için mahkumiyet kararı dün açıklandı.

Yargıç James Goss, 33 yaşındaki hemşireyi çalıştığı Countess of Chester hastanesinin yenidoğan ünitesinde yatan 7 bebeği öldürmekten ve altı bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu buldu.

Yargıç, hemşirenin işlediği ve kalkıştığı cinayetleri “Bu, en küçük ve en savunmasız çocukları kapsayan zalimce hesaplanmış ve insanlıktan yoksun bir çocuk cinayeti girişimiydi” diye tanımladı.

Yargıç Goss: Derin bir kötü niyet vardı

Ebeveynleri çocuklarından mahrum bıraktığını ve derin psikolojik travmaya neden olduğunu belirten Yargıç Goss, “Eylemlerinizde sadizm sınırında derin bir kötü niyet vardı …. Hiç pişmanlık duymuyorsunuz. Hiçbir hafifletici faktör yok.” diyerek hemşireyi tahliye ihtimali olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

“Dinlenme molalarını fırsat bildi”

Davanın yargıcı, kararı açıklarken yaptığı tespitlerde hemşire Letby’nin bebeklere zarar vermek için personelin dinlenme molası verdiği zamanları fırsat olarak bildiğini söyledi.

İş arkadaşlarının aklına gelebilecek son şeyin Letby’nin bebeklere zarar verebileceği düşüncesine güvenerek hareket ettiğini belirten yargıç, öldürdüğü ilk dört bebek hariç diğer bütün devir teslim notlarının evinde bulunduğunu bildirdi.

Yargıç, “Bu belgeleri Haziran 2015’teki ilk saldırılardan sonra, kurbanlarınızın ölümüne yol açan korkunç olayların ve onlara yaptıklarınızın ürkütücü kayıtları olarak saklamaya başladığınıza ikna oldum” dedi.

Hemşire Letby, 2015 ve 2016 yıllarında çalıştığı yenidoğan ünitesinde beş erkek ve iki kız bebeği, insülin veya hava enjekte ederek ya da onlara zorla süt içirerek öldürmüştü.