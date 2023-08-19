İngiltere'de seri katil hemşire, 7 bebeği öldürmekten suçlu bulundu!

33 yaşındaki hemşire ayrıca, altı bebeği de öldürmeye çalışmaktan suçlu bulundu. Katil hemşirenin kurbanları arasında, ikiz olarak dünyaya gelen erkek kardeşler ve damardan hava verilerek doğumundan 24 saat sonra öldürülen bir bebek de yer alıyor. 10 hafta erken dünyaya gelen bir kız bebeğin ise dördüncü denemede öldürüldüğü tespit edildi.

Hemşirenin öldürmeye çalıştığı bebeklerden biri şu anda sekiz yaşında ve beyin felci nedeniyle ağızdan beslenemiyor, 24 saat bakım altında yaşıyor. Hemşirenin annesi kızının karar duruşmasında, “Bunlar doğru olamaz” dediği kayıtlara geçti. Cinayetler ve cinayet girişimleri hemşire 20’li yaşlarındayken yaşandı. Letby, bebeklere kasten hava enjekte ederek, zorla süt vererek, iki bebeği de insülin zerk ederek öldürdü.

Letby, karar duruşmasına katılmayı reddetti. Jürinin 22 suçlamanın tümünde karara varmasına dek, sonuç kamuoyuna açıklanmadı. Letby, 8 Ağustos’ta hakkında verilen suçlu hükmünün açıklanması ile ağlamaya başlamıştı. Bu hüküm jüri tarafından 76 saatlik değerlendirme sonrası alındı. Letby 11 Ağustos’taki bir duruşmada verilen suçlu hükmünün okunması sırasında da ağlayıp, başını önüne eğdi.

6 BEBEK ÖLÜMÜ İÇİN DE YENİDEN YARGILANABİLİR

Jüri katil hemşireyi, iki cinayet girişimi ithamından suçsuz bulundu. Dört bebeğin ölümü ile ilgili ise karara varamadı. Savcılık, altı cinayet girişimi suçlamasında yeniden yargılama talep edilip edilmeyeceğine karar vermek için mahkemeden 28 gün süre istedi. Savcı Pascale Jones, Letby'nin "suçlarını gizlemek için elinden geleni yaptığını ve bunlardan birinin bakımı altındaki bebeklere zarar verme yöntemlerini çeşitlendirmek olduğunu" söyledi.

Jones "Letby çalışma arkadaşlarını kandırmaya ve bebeklere verdiği zararı zaten kötü durumdaki bebeklerin durumunun kötüleşmesi olarak sundu" dedi. Ekim 2022’de başlayan davada savcılık Letby’yi “hesapçı” ve “hilekar” bir fırsatçı olarak tanımladı. Katil hemşire, 'cinayetlerini örtbas etmek için' çalışma arkadaşlarını manipüle eden biri olarak tanıtıldı. Letby hakkındaki soruşturma, hastanedeki açıklanamayan prematüre bebek ölümlerindeki artışın ardında başladı. Haziran 2015’ten önce söz konusu yeni doğan ünitesinde yılda üçten az bebek ölümü oluyordu. Avukatlarıysa, ölümlerin “bakımdaki bir dizi” hatadan kaynaklandığını savunuyor ve Letby’nin “işe yaramadığında suçu başkalarına atmak isteyen bir sistemin” kurbanı olduğunu savunuyordu. 10 ay süren davanın, İngiltere’nin en uzun süren cinayet davalarından biri olduğuna inanılıyor. Letby’ye verilen hapis cezası Pazartesi günü Manchester kentindeki duruşmada açıklanacak.