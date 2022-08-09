İngiltere'de sıcak hava dalgası nedeniyle sağlık uyarısı verildi

Met Office uzmanları, İngiltere'nin 1935 yılından bu yana en kurak dönemini yaşadığını açıkladı

İngiltere'de temmuz ayında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından bu hafta havaların yeniden 35 santigrat dereceye yükselmesi bekleniyor. Bugün başlayacak sağlık uyarısı, ülkede bir ay içinde sıcak hava dalgasıyla ilişkili verilen ikinci uyarı.

19 Temmuz'da İngiltere'de hava sıcaklıkları ilk defa 40 derecenin üstüne çıkarak rekor kırmıştı. Başkent Londra'da 'olağanüstü durum' ilan edilmiş ve Londra İtfaiyesi "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun gününü" yaşamıştı.

İngiltere Meteoroloji Dairesi (Met Office), bu hafta sıcaklıkların o seviyeye yükselmeyeceğini fakat sıcak hava dalgasının daha uzun sürebileceğini söyledi.

Aynı zamanda ülkenin birçok yerinde kuraklık nedeniyle bahçelerde uygulanacak sulama yasağı başladı.

Met Office uzmanları, İngiltere'nin 1935 yılından bu yana en kurak dönemini yaşadığını söyledi.

İtfaiye ekipleri, etkilenen bölgelerde yangın riskinin de yükseldiği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere'nin bazı bölgelerinde bugün başlayacak ve cumartesi gününe kadar devam edecek olan 'turuncu alarm' uyarısı kapsamında sosyal ve sağlık hizmetler sağlayan kurumların 'yüksek risk' kategorisinde bulunan insanlara yönelik destek vermesi bekleniyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan Dr. Agostinho Sousa, yalnız yaşayanların, yaşlıların ve hastalıkları olanların sıcak havayla nasıl baş edeceğini bilmesinin önemini vurguladı.

Met uzmanı Tom Morgan, "İngiltere'nin güneyinde uzun bir kuraklık bekleniyor, bu da tabii ki bu bölgeyi zorlayacaktır. Şu sıralar yağış olması çok iyi olur" diyor.

Ülkenin büyük bölümlerini etkileyen kuraklığın tarım alanında çalışanları da olumsuz etkilediği ifade ediliyor.

-İklim krizinin etkileri

Ortalama mevsim sıcaklıklarının üzerine çıkılan ve bunun üç günden fazla devam ettiği hava koşullarına sıcak hava dalgası deniyor.

Bilim insanları iklim krizinin etkileri nedeniyle dünyada sıcak hava dalgalarının giderek artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) uzmanları, dünyanın sanayi devriminin başlamasından bu yana 1,1 derece ısındığını ve hükümetlerin karbon salımını azaltmak için acil önlemler almadığı takdirde sıcaklıkların hızla artacağını söylüyor.

Uzmanlar, son 125 bin yılın en sıcak döneminde bulunduğumuzu belirtiyor.

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09/08/2022 13:22