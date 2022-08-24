İngiltere'de silahlı saldırının ortasında kalan 9 yaşında bir kız çocuğu öldü

İngiltere'nin Liverpool kentinde dün gece silahlı bir saldırı sırasında Olivia Pratt-Korbel adlı 9 yaşındaki bir kız çocuğu göğsünden vurularak öldürüldü.

BBC Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre Merseyside Bölge Polisi'ne göre dün gece yarısı dolaylarında 35 yaşındaki bir adam sokakta silahlı bir kişi tarafından kovalanırken yakında Olivia'nın ailesinin kaldığı evin kapısının açıldığını gördü ve bu evin içine daldı.

Haberde, Olivia'nın annesi Cheryl Korbel’in, dışarıdan duyduğu sesleri merak edince kapısını açtığı, iki adam içeri girmeye yeltendiğinde onları durdurmaya çalıştığı belirtildi. Silahlı kişinin, içeri girmeye çalışırken kapı aralığından "rastgele" ateş açtığı ve Olivia'yı göğsünden vurduğu kaydedildi.

46 yaşındaki Cheryl bileğinden, silahlı kişiden kaçan adam ise defalarca kez vücudunun üst kısmından vuruldu.

Polis yetkilileri, ailenin iki adamla herhangi bir bağlantısı olmadığını söyledi.

Bugün basın açıklaması yapan Emniyet Müdürü Serena Kennedy, "Bölgedeki insanları derinden etkileyen, korkunç bir saldırının meydana geldiğini ve bir an önce sorumlu kişilerin bulunması için çalışmaların devam ettiğini" söyledi.

Kennedy, "Sadece silahlı adamı değil, ona silah verenleri ve bu saldırının gerçekleşmesine neden olan herkesi tespit etmemiz gerekiyor" dedi.

Polis Başmüfettişi Mark Kameen, silahlı adamın siyah bir balaklava (kar maskesi) giydiğini ve siyah eldiven taktığını söyledi.

Saldırganın olay yerinden araçsız ayrıldığı belirtildi.

Polis, yaralanan 35 yaşındaki adamın arkadaşları tarafından siyah bir Audi marka araç ile hastaneye götürüldüğünü, Olivia ve annesinin ise olay yerinde kaldığını ve yardım çağırdığını aktardı.

Emniyet Müdürü Kennedy, adli tıp uzmanlarının olay yerinde incelemelere devam ettiğini ve silahlı adamı arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kennedy, Olivia'nın ailesinin "kalplerinin kırıldığını ve çok üzgün olduklarını" söyledi.

Bölgede yaşayanlar ve Olivia'yı tanıyanlar ise sabah uyandıklarında "mide bulandırıcı, korkunç" saldırının meydana geldiğini duyduklarını ifade etti.

Komşulardan biri olan Scott Mason, "Kadınlar vuruluyor, bu çok korkutucu. Eşiniz veya kızınız dışarı çıktığında endişeleniyorsunuz, ne zaman gelecek diye bekliyorsunuz" dedi.

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24/08/2022 09:03