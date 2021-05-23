İngiltere’de şimdi de ‘üçlü mutant’ virüs

Aşıların etkinliğiyle ilgili en büyük soru işareti, olası bir ölümcül COVID-19 mutasyonuna karşı çalışmaması olarak biliniyor. Bu nedenle, hızla yayılan tehlikeli mutasyonlar uzmanlar tarafından büyük bir titizlikle inceleniyor.

İngiltere’de, Hindistan’da büyük bir sağlık krizine neden olan ve ‘çifte mutasyon’ geçirdiği belirtilen varyasyonun ardından, şimdi de ‘üçlü mutasyona’ sahip bir tür keşfedildiği bildirildi. ‘İlginç bir kombinasyona’ sahip olduğu belirtilen mutasyon ile ilgili, şimdiye kadar Yorkshire ve Humber bölgelerinde toplamda 49 vaka kaydedildi. İngiltere Kamu Sağlığı birimi, mutasyonun incelendiğini duyurdu. Bu arada, ülkede Hindistan varyantı hızla yayılırken, Almanya bugün itibariyle İngiltere’den ülkeye girişleri yasakladı. İspanya ise kısıtlamaları kaldırarak turist kabul etmeye başlayacak.

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23/05/2021 10:09