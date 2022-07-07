İngiltere'de siyasi deprem sürüyor! Ve Jonhson istifa kararı aldı

İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından başlayan kriz sürüyor. Dün istifa eden Sunak'ın yerine göreve getirilen Nadhim Zahawi kaleme aldığı mektup ile ülkedeki krizi daha da derinleştirdi. İngiliz basını Johnson'ın istifa kararı aldığını duyurdu. BBC ise Johnson'un Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın istifa ettiğini duyurmasının ardından hükümette istifalar devam ediyor.

Dün Sunak'ın yerine göreve getirilen Nadhim Zahawi zehir zemberek bir mektup kaleme aldı.

Zahawi görevi 'sadakatinden ötürü' kabul ettiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı;

'Başbakan, yapılması gerekenin ne olduğunu biliyorsun. Şimdi gitme zamanı.'

İngiliz Metro gazetesi bu gelişmeyi 'Boris Johnson sırtından bıçaklandı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

VE JOHNSON PES ETTİ: İSTİFA EDİYOR

Bu mektuptan kısa süre sonra İngiliz basını Johnson'ın istifa kararı aldığını duyurdu. Haberlerde Johnson'un bu kararı birkaç sat içinde açıklayacağı bilgisine yer verildi.

BBC ise Johnson'un Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceğini duyurdu.

İngiltere Eğitim Bakanı göreve geldikten 2 gün sonra istifa etmiş, ülkedeki istifa sayısı 54'e yükselmişti.

Johnson, dün hükümette art arda gelen 30'dan fazla istifadan sonra, Başbakanlık görevine devam edeceği konusunda ısrar etmişti.

İrtibat Komitesinde ifade veren Johnson, istifa konusunda ne düşündüğü sorusuna karşılık yaptığı açıklamada, "Seçilmiş olduğum işe devam edeceğim ve bunu yapmaya devam edeceğimi size söylemekten mutluluk duyuyorum" demişti.

GÜVENOYUNU BÜYÜK FİRE İLE KAZANDI

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti.

Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

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07/07/2022 11:32