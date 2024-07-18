İngiltere'de Southgate'in yerine sürpriz aday

İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in yerine teknik direktörlüğe getirebileceği ilk adayı belirledi.

The Telegraph'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon Tottenham'ın başına geçen Ange Postecoglou İngiltere Milli Takımı'nın adayları arasında yer alıyor.

SOUTHGATE'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Postecoglou, EURO 2024'te Southgate'in oyun anlayışı hakkında; "Form açısından, oyuncular açısından biraz daha özgür ve özgüvenli oynamaya ihtiyaçları var. Oyun yavaş oynanıyor, bunu terse çevirmeliler. Bu kadro iyisini yapabilir. Bence bu sorunları görmezden gelirseniz turnuvanın bir noktasında bu karşınıza çıkacaktır." demişti.