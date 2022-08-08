İngiltere'de su borusu patladı, sokaklar göle döndü

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Highbury ve Islington bölgesindeki ana cadde üzerinde bulunan bir su borusu 07.00 sıralarında patladı.

Kısa süre içerisinde yükselen su seviyesi nedeniyle Londra sokakları göle döndü.

Çok sayıda iş yeri zarar gördü

Sular altında kalan yollar trafiğe kapatılırken, cadde üzerinde bulunan çok sayıda iş yeri de zarar gördü.

Çok sayıda kişi mağdur oldu

İHA'nın aktardığına göre o saatlerde işe gitmek için yolda olan birçok kişi büyük mağduriyet yaşarken, bisikletiyle yola devam etmeye çalışan Londralılar için ise göle dönen yollarda ilerlemek imkansız hale geldi.

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08/08/2022 15:51