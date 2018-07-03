İngiltere’de Ücretsiz Üniversite şansını doğru bilgiyle yakalayın! Ücretsiz bilgilendirme 9 Temmuz'da Ataner Danışmanlık'ta

İngiltere’de Okumak İsteyen Öğrenciler Dikkat! Çok olumlu ve sevindirici en güncel bilgileri sizinle paylaşmak için 9 Temmuz’da saat 17:30-18:30 arasında sizleri Ataner Danışmanlık’a bekliyoruz.

İngiltere eğitimi bilgilendirme toplantısına ücretsiz katılın! İngiltere’de okumayı arzu eden herkes için ücretsiz eğitim hakkı ile üniversite öğrencisi olmak için gereken teknik ve doğru bilgiler Ataner Danışmanlık’ta. İngiltere'de ücretsiz okul dönemine devam kararı ile ilgili detaylar! İngiltere'de okuyabilecek miyim? Brexit sonrası ne oluyor? Student Finance ve Loan (okul ücretinde ödemesiz eğitim dönemi) nasıl devam edecek?

Tüm bu sorularınızın cevapları için Ataner Eğitim Grubu bünyesinde yer alan Ataner Danışmanlık ve SI-UK Cyprus sizi tüm detaylar ve izleyeceğiniz yol hakkında tamamen ücretsiz olarak bilgilendiriyor!

Ataner Eğitim Grubu bünyesinde yer alan bir bacağı Londra merkeze direkt bağlı çalışan Ataner Danışmanlık ve SIUK Cyprus, dünya çapındaki eğitim kontakları sayesinde Kıbrıslı öğrencilerimizin parlak geleceklerine yön vermeye devam ediyor. Ataner Eğitim grubu hakim olduğu yurtdışındaki en yeni eğitim müfredatları ile, en yeni teknikler ve tüm IGCSE, AS, A level eğitimlerinde ve sınavlarında ve IELTS eğitiminde öncü olarak ilerliyor.

Yurtdışında eğitim için ögrencilerimizin okudukları kolejlerde ve tüm diğer okullardaki eğitimleri, müfredatları ve sınav sistemleri ve içeriklerini çok yakından takibiyle eğitimde hatasız ve en güncel formatıyla tüm öğrencilerine en iyi ingilizce eğitimleri sunuyor. Öte yandan, İngiltere Üniversiteleri ile danışmanlık süreci devam ederken ayni zamanda Avrupa’nın tüm ülkeleri ve alternatif ekonomik ülkelerde olan direk ve resmi temsilclik ve resmi başvuru merkezi yapısıyla Ataner Danismanlik öğrencilere hizmet vermeye devam ediyor.

Ücretsiz bilgilendirme ile hem atacağınız adımları hem de erken davranarak en iyi ve avantajlı hakları kazanma şansını yakalamanız için buradayız ! Tarih 9 Temmuz Pazartesi, Saat: 17:30-18:30. Adres: SI-UK Cyprus (40, Kemal Semiler Caddesi, Metehan, Lefkosa)