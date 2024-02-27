İngiltere'de yapılan araştırma ortaya çıkardı…

Boşanma kararı almak sandığınız gibi kolay değildir. Büyük emekler verdiğiniz ilişkinizde artık hiçbir şeyin yolunda gitmediğini düşünüyorsanız eşinizden yavaş yavaş uzaklaşırsınız. Evliliğinizdeki yetersizlikler, ilgi ve sevgi eksikliği boşanma kararı almanıza sebep olur. Geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de yapılan bir araştırmada boşanma davalarının yaklaşık üçte ikisinin kadınlar tarafından açıldığı açıklanmıştır. Peki, kadınlar nasıl boşanma kararı alır? Bu kararın ardındaki sebepler nelerdir?

Evlenmeye karar vermek kadar boşanmaya karar vermekte zordur. Geçen yıl İngiltere'de evliliklerin yaklaşık yüzde 42'si boşanmayla sonuçlandı. Boşanma davalarının yaklaşık üçte ikisi kadınlar tarafından açılmıştı. Peki, kadınların boşanma kararı almasının ardındaki gerçek sebepler nelerdir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

MÜCADELE EKSİKLİĞİ

Kadınlar hayata karşı mücadeleci olmayan erkeklerle birlikte olmayı tercih etmiyor. Kişinin hedeflerine ulaşması ve hayallerine ulaşması için yeterince motive ve cesaret verici olması gerekir.

Ancak erkekler evlendiklerinde bu hırslarını ve hayâllerini kaybedebiliyor. Bu kadınlar için de büyük bir motivasyon kaybına yol açıyor. Zamanla aradaki ilişki zarar gördüğü için kadınlar boşanmayı düşünüyor.

HER ZAMAN GEÇ KALMAK

Zamana önem vermeyen ve hayatı kaçıran bir insanla birlikte olmak bir süre sonra kadınlar için yorucu hale geliyor.

Hayatındaki erkek dakik olmaya özen göstermediğinde ve her şeye geç kaldığında bu kadınlar için büyük bir hayâl kırıklığı oluyor. Eşlerinin sürekli buluşmalarına bile geç kalması ilişkilerini önemsemediği anlamına geliyor. Durum böyle olduğunda kadınlar ilişkilerden uzaklaşıyor.

ÇABA EKSİKLİĞİ

Çaba eksikliği evliliği bitirmek için büyük bir neden olabilir. Bir kadın evliliği için çaba göstermeyen ve evliliğindeki sorunları çözmek için micadele etmeyen bir erkekle birlikte olmayı istemez.

Evliliğindeki sorunları görmezden gelen ve kayıtsız kalan erkeklerle iletişim kurabilmek zorlaşır. Kadın evliliği için tek başına çaba gösterdiğini hissettiğinde yavaş yavaş ilişkiden uzaklaşır.

AİLEYE AŞIRI DÜŞKÜN OLMAK

Kadınlar ailesine aşırı düşkün erkeklerle mutlu bir evlilik sürdürmek konusunda zorlanıyor. Çünkü durum böyle olduğunda kadın her zaman evliliğinde ikinci planda kalıyor.

Özellikle annesine aşırı düşkün olan erkekler evliliğinin tüm detaylarını ailesi ile paylaşıyor. Sürekli onları da evliliklerine dahil ediyorlar. Kadınlar böyle erkeklerin kendilerine ait bir duruşları olmadığını düşünerek evliliğinden uzaklaşıyor.

KÖTÜ HİJYEN

Kötü hijyene sahip olmak birçok kadın için büyük bir sorundur. Çok alakalı görünmeyebilir, ancak hijyen bir ilişkide büyük rol oynar. Kimse hijyenine dikkat etmeyen biriyle birlikte olmayı istemez. Eğer hijyen sorunu uzun süre devam ederse kadınlar artık bu evliliği sürdürmek istemez.

MADDİ SEBEPLER

Kadınlar genellikle işsiz bir eşle birlikteliğini sürdürmek istemiyor. Bir ilişkide başka bir yetişkine bakan taraf olmayı tercih etmiyorlar. Bir evliliğe her iki tarafın da eşit katkıda bulunması gerektiğine inanıyorlar. Tek başına mücadele etmek bir süre sonra kadınlar için zorlaşıyor. Bu sebeple de boşanma kararı alabiliyorlar.