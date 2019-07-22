İngiltere'de yarın yeni başbakan belli olacak

İngiltere'de Maliye Bakanı Philip Hammond ve Adalet Bakanı David Gauke, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın başbakan olması durumunda istifasını sunacağını açıklayan isimler oldu. Her iki isim de gerekçe olarak Johnson’in Brexit konusundaki tutumunu gösteriyor.



Johnson'in başbakanlığa gelmesi halinde liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın da görevinden ayrılması bekleniyor.



Parti liderliği için başlayan mücadelede son ikiye kalan Johnson ve Hunt, parti üyelerinin posta yoluyla oy kullandığı seçime girmişti. Yaklaşık bir aydır devam eden oylamanın sonucu yarın ilan edilecek.



Muhafazakar Parti'nin yeni lideri başbakanlık görevini de çarşamba günü Theresa May’den devralacak.



Yarışın favorisi olarak gösterilen Boris Johnson ülkeyi anlaşmalı veya anlaşmasız olarak 31 Ekim’de AB üyeliğinden çıkarmayı hedefliyor. Buna karşın Hunt bu konuda parlamentonun sesine kulak verebileceğinin sinyalini veriyor.