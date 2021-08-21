İngiltere’de Yaşayan “Omorfo” (Güzelyurt) Kökenli Rumlardan Johnson’a Karar Sureti

İngiltere’de yaşayan “Omorfo” (Güzelyurt) kökenli Rumlar ile bölge sakinlerinin, “Omorfo’nun Türk askeri birlikleri tarafından ele geçirilmesinin yıl dönümü” dolayısıyla, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a bir karar sureti verdikleri bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, “Omorfo” kökenli Rumlar karar suretinde “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın kapalı bölge Maraş’taki yasa dışı eylemlerini ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki İngiliz entrikalarını kınarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’u, Kıbrıs sorununa adil ve işler bir çözüm bulunabilmesi için, Türkiye ile Kıbrıs Türk liderinden, tüm eylemlerini geri almalarını ve müzakere masasına dönmelerini istemeye çağırdı.”

Karar suretinin Johnson’a İngiltere’de yaşayan “Omorfo” bölgesi sakinlerinin oluşturduğu derneğin başkanı tarafından verildiğini yazan gazete, karar suretinde “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum kesiminin özlü müzakerelerin yeniden başlamasına dair güçlü irade ve çabasına rağmen, Kıbrıs sorununda çözüm olmamasından duyulan kızgınlık ve derin hayal kırıklığının ifade edildiğini” ileri sürdü.

Karar suretinde özetle şu ifadelere de yer verildi:

“İngiliz vatandaşları olarak, hükümetimizden, işgal altındaki Omorfo (Güzelyurt) kenti ile köylerinin, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki çözümünün bir parçası olarak Kıbrıslı Rumların kontrolü altında iade edilmesi konusundaki haklı talebimizi desteklemesini istiyoruz. Omorfo’dan aynı zamanda diğer işgal altındaki şehir ve köylerden göçmenler, yalnızca bu şekilde, Türk askeri birliklerinin varlığı olmadan özgürlük, saygı, adalet ve güvenlik koşulları altında evlerine ve mülklerine dönebilecekler.”

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21/08/2021 13:31