İngiltere'de yeni deney!

Sağlıklı bireylere koronavirüs bulaştırılmasına yönelik bir araştırmayı iki ay önce duyuran İngiltere şimdi de hastalığı geçirmiş olanları odağına alan yeni bir çalışmaya başladı.

İngiltere'de halihazırda koronavirüs hastalığını geçirmiş olanların yeniden virüsle enfekte edileceği klinik denemeler başladı. Oxford Üniversitesi öncülüğündeki araştırmanın amacı, bağışıklık yanıtını ölçmek ve katılımcıların ikinci kez hastalığı geçirip geçirmeyeceklerini görmek.

İngiltere şubat ayında koronavirüs ilaçlarını ve aşıları denemek amacıyla genç gönüllülere virüs bulaştırılacağını açıklayıp böyle bir uygulama başlatmayı planlayan ilk ülke oldu. Bugün başlatılan araştırma ise şubatta duyurusu yapılan bu deneyden farklı çünkü hastalığı hiç geçirmemiş sağlıklı bireylere değil koronavirüs geçirmiş kişilerin ikinci kez virüsle enfekte edilmesi söz konusu.

Araştırmanın başındaki isim Helen McShane, "Bu araştırmadan elde edeceğimiz bilgiler daha iyi aşı ve tedaviler geliştirmemize yarayacak. Aynı zamanda koronavirüs kapan insanların yeniden hastalığa yakalanıp yakalanmayacağını, yakalanırsa da ne kadar süreceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı. McShane, hangi bağışıklık yanıtlarının yeniden enfekte olmaya karşı etkililik gösterdiğine dair daha kapsamlı veriler elde edeceklerini söyledi.

İlk aşamaya 18-30 yaş arasındaki 64 katılımcı katılacak ve virüsün vücutta tutunup çoğalmasına yetecek en düşük doz miktarı belirlenmeye çalışılacak. Yazın başlaması planlanan ikinci aşamada da katılımcılar virüsle enfekte edilecek.

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19/04/2021 12:32