İngiltere'de yerel seçimlerde ilk sonuçlar iktidardaki Muhafazakar Parti lehine

İngiltere'de yerel yönetimler ve bir milletvekilliği, İskoçya ve Galler'de de özerk parlamentolar için milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimlerde oyların sayımı sürüyor.

İlk sonuçlara göre, Hartlepool bölgesindeki milletvekilliği ara seçimini Muhafazakar Parti açık ara ile İşçi Partisi'nden aldı, daha önce kendisinde olmayan 4 belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi, İşçi Partisi ise bir meclisin kontrolünü kaybetti.

Ancak 143 yerel yönetim için yapılan belediye meclisi seçimlerinde henüz çok az sonuç belli oldu. Sayımı sonuçlanan 17 belediye meclisinden yedisini Muhafazakar Parti, altısını İşçi Partisi alırken, dört belediye meclisinde hiçbir parti üstünlük sağlayamadı.

Dün geceden itibaren farklı zamanlarda başlayan oy sayımları, pandemi nedeniyle alınan önlemlerin de etkisiyle yavaş gelecek ve bütün tabloyu görmek Pazartesi gününü bulabilecek.

Yaklaşık 48 milyon seçmeni kapsayan İngiltere yerel ve ara seçimleri, 12 Aralık 2019'daki son genel seçim zaferi sonrası Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini tamamlayan ve Covid-19 salgını krizini yönetmek durumunda kalan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti iktidarının pandemi sonrası ilk sandık sınavı olarak görülüyor.

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07/05/2021 14:35