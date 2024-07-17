İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu

İngiltere'de yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

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17/07/2024

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İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre, ülkede yıllık enflasyonda haziranda yüzde 2 oldu ve mayıs ayına göre değişiklik göstermedi.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon haziranda yıllık bazda yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Çekirdek enflasyon mayısta da bu seviyedeydi.

Hizmet sektörü enflasyonu da haziranda yıllık bazda yüzde 5,7 oldu.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun haziranda değişiklik göstermediğini belirterek, "Otel fiyatları güçlü yükseliş gösterirken, ikinci el araç fiyatları geriledi. Kıyafet fiyatları da indirimlerin etkisiyle düştü ve fiyat yükselişleri dengelendi. Ham madde ve ürün fiyatlarında da haziranda azalma gördük." ifadelerini kullandı.

17/07/2024 09:41
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