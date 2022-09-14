İngiltere’de yıllık enflasyon tek haneye geriledi

İngiltere’de yıllık enflasyon yüzde 9,9 olarak açıklandı.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin bugün açıkladığı Ağustos ayı enflasyonu, Temmuz'daki 10,1’lik yıllık enflasyon oranından bir miktar gerileme yaşandığını gösteriyor.

Fakat yine de yüzde 9,9'luk fiyat artışı, son 40 yılın en yüksek oranlarından biri.

Ülkedeki maaş artışları da enflasyon artışının gerisinde kalmış durumda.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun bu yıl yüzde 13 ile zirve yapmasını bekliyor.

Ağustos ayındaki kısmi gerilemenin ana nedenlerinden biri olarak petrol fiyatlarının bir miktar düşmesi gösterildi.

İngiltere’de benzinin litresi geçen ay 0,14 sterlin ucuzlamıştı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden beri artışta olan petrol fiyatları geçen ay, ABD ekonomisinin resesyona girmesinin petrole talebi azaltabileceği beklentisiyle gerilemişti.

Fakat gıda fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamıştı.

Geçen ay gıdada yaşanan yüzde 1,5’luk artış, 1995’ten bu yana en büyük Ağustos gıda enflasyonu oldu.

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14/09/2022 11:54