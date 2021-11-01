İngiltere’de yolcu trenleri çarpıştı

İngiltere’nin Salisbury kentindeki Fisherton Tüneli’nde iki tren çarpıştı… İngiliz basınının, “Son dönemin en büyük kazalarından biri” olarak yorumladığı kazada çok sayıda insanın yaralandığı ve kimsenin yaşamını yitirmediği belirtildi.

Yaklaşık 100 kişinin trenden kurtarıldığı belirtilirken, yolcuların çoğunun yaralı halde kendi kendilerine çıktığı belirtilirken, aralarında makinistin de olduğu yaklaşık 17 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

7 DAKİKA SONRA ÇARPTI

BBC’ye konuşan bir yetkili, “Arkadaki vagonlardan biri bir objeye çarptıktan sonra raydan çıktı ve bütün sinyal sistemini bozdu. İkinci tren de ona çarptı” açıklamasını yaptı.

Trenlerden birinin Portsmouth ve Bristol arasında sefer yaptığı belirtilirken diğer trenin ise Londra’nın Waterloo istasyonu ile Honiton arasında sefer gerçekleştirdiği kaydedildi.

Olayla ilgili polisin soruşturması devam ederken, İngiliz Daily Mail gazetesi ise önde devrilen trenin 7 dakika boyunca devrik kaldığını ve ikinci trenin hiçbir uyarı olmadığı için bu trene çarptığı kaydedildi.

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01/11/2021 08:49