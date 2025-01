İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler için Tarihi Adım

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 23 Ocak 2025 tarihinde Londra’da, Euromed, Londra Gazete, Alton and Co, Best Motors ve UKAY Ltd sponsorluğunda düzenlenen toplantıya katılarak, Kıbrıslı Türk toplumu ile bir araya geldi. Etkinlik, Başbakan’ın Türk bayrağının dalgalandığı salona alkışlarla girmesi ve yurttaşlarla sıcak bir şekilde selamlaşmasıyla başladı. Üstel, katılımcılara hitap ettiği konuşmasında Kıbrıslı Türk halkının tarihine, mücadelesine ve Anavatan Türkiye ile olan kopmaz bağlarına vurgu yaptı.

Hasan Gazi, yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere oy kullanma hakkı verilmesi gerektiğini vurguladı

Euromed Direktörü Sayın Hasan Gazi, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, özellikle İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin oy kullanma hakkı ile ilgili önemli bir konuya değindi. Gazi, Başbakan Üstel’e, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy kullanabilmesi için hükümetten destek talep etti. Bu bağlamda, KKTC vatandaşlarının İngiltere’de oy kullanma haklarının kısıtlanmasının, Kıbrıslı Türklerin ulusal meselelerde seslerini duyurmalarını zorlaştırdığına dikkat çekti. Hasan Gazi, bu durumun diasporanın Kıbrıs’a olan bağlarını zayıflatabileceğini belirterek, yurt dışında yaşayan vatandaşların sadece sosyal ve kültürel değil, aynı zamanda politik haklarını da kullanabilmeleri gerektiğini vurguladı.

Gazi, ayrıca yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, özellikle gençlerin, kendi kimliklerini ve kültürlerini yaşatma konusunda gösterdikleri çabaların çok değerli olduğunu belirterek, “Sizler, sadece burada değil, tüm dünyada Kıbrıs Türk halkının sesi, gücü ve temsilcisiniz. Ancak, haklarınızın tam anlamıyla savunulabilmesi için yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin oy kullanma hakkının verilmesi önemlidir” dedi. Hasan Gazi’nin açıklamaları, bu konuda yapılacak çalışmaların hızlanmasını bekleyen Kıbrıslı Türkler arasında büyük bir destek buldu. Ayrıca, Gazi, Sayın Başbakan Ünal Üstel’in diaspora ile olan güçlü bağları vurguladığını ve diasporanın gücünün daha da pekişmesi için birlikte çalışılması gerektiğine işaret etti. "Sayın Başbakanımız, bu konuda toplumu dinlemeye ve taleplerimizi dikkate almaya her zaman özen göstermiştir. Bu desteğin somut bir göstergesi de bugünkü toplantıdır" şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel: Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklere oy hakkı için çalışma başlatılacak

Başbakan Ünal Üstel, Hasan Gazi’nin bu taleplerine duyduğu hassasiyeti dile getirerek, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy kullanabilmesi için hükümet olarak ciddi bir çalışma başlatacaklarını belirtti. Bu konuda yakın zamanda yasal düzenlemeler yapılacağını belirten Başbakan Üstel, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin demokratik haklarının sağlanması için her türlü adımı atacaklarını vurguladı.

Başbakan Üstel, konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin ulusal kimliklerini koruyarak, bulundukları toplumlarda köprüler kurmalarının önemini de dile getirdi. İngiltere gibi farklı kültürlere sahip bir toplumda, Kıbrıslı Türklerin kendi kimliklerini yaşatmaları ve aynı zamanda bulundukları toplumla entegrasyon sağlamaları gerektiğini ifade etti. Üstel, “Sizler burada, sadece Kıbrıs’ı değil, Kıbrıs Türk halkının tarihini, mücadelesini ve kültürünü taşıyorsunuz. Burada varlığınızı sürdürürken, aynı zamanda Kıbrıs’ın sesini tüm dünyada duyuruyorsunuz” dedi.

Başbakan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin, her alanda önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda haklarını savunduğunu, eğitim, sağlık, altyapı ve askeri alanda sağlanan desteklerin bağımsızlık mücadelesinin temel taşları olduğunu ifade etti. Üstel, Türkiye ile olan bu güçlü bağların, Kıbrıs Türk halkının varoluşunu ve geleceğini şekillendirdiğini vurguladı.

Üstel: En kısa sürede adımlar atacağız

Toplantı sırasında, genç bir Kıbrıslı Türk, Başbakan Ünal Üstel’e önemli bir soru yöneltti. Genç vatandaş, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin askerlik yapma zorunluluğu olduğunu belirterek, neden bu vatandaşların oy kullanamadığını sordu. Başbakan Üstel, bu soruya verdiği cevabında, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy kullanmasının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalara hız vereceklerini belirtti. Üstel, “Bu konuda en kısa sürede adımlar atacağız. Hem yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin askeri yükümlülükleri hem de oy kullanma hakları arasında bir denge kuracağız” şeklinde konuştu. Üstel, bu düzenlemelerin, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının kimliklerini daha güçlü bir şekilde yaşatmalarına ve ulusal meselelerde daha etkin bir şekilde yer almalarına olanak tanıyacağını ifade etti.

Üstel: “Gelin, birlikte daha güçlü olalım. Birlikte çalışarak Kıbrıs Türk halkının haklarını daha gür bir şekilde savunalım"

Başbakan Üstel, konuşmasının sonunda, Kıbrıslı Türk halkının birlik ve beraberliğinin önemini bir kez daha vurguladı. Kıbrıs Türk halkının, sadece adada değil, dünya genelindeki tüm diaspora üyeleriyle birlikte güçlü bir ses oluşturması gerektiğini söyledi. Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, zorluklarla dolu bir tarih yazmış olsa da, bu birlik içinde büyüyen bir halktır. Bizim için en değerli şey, bu halkın her bir ferdinin, her bir kökünün, her bir sesiyle birleşerek daha güçlü bir geleceğe doğru ilerlemesidir” dedi.

Son olarak, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile olan güçlü bağların, Kıbrıs Türk halkının varoluşunun temeli olduğunu bir kez daha dile getirdi. Kıbrıs Türk kimliğinin sadece bir coğrafyadan ibaret olmadığını, bir aidiyet, bir tarih ve bir gelecek vizyonu olduğunu belirterek, bu vizyonu birlikte korumak, genç nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için ortak bir güç oluşturulması gerektiğini söyledi. Üstel, “Gelin, birlikte daha güçlü olalım. Birlikte çalışarak Kıbrıs Türk halkının haklarını daha gür bir şekilde savunalım” diyerek sözlerini noktaladı.

Toplantı boyunca, Başbakan Üstel’in mesajları, Kıbrıslı Türklerin hakları ve yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma hakkı üzerine yapılan tartışmalar, katılımcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte, Hasan Gazi ve diğer katılımcıların talepleri, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler için önemli bir adımın atılacağına olan inancı pekiştirdi.