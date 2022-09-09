İngiltere'deki Rumlardan Truss'a mektup

İngiltere’deki Kıbrıslı Rumlardan oluşan “İngiliz-Kıbrıs Konseyi”’nin, İngiltere’nin yeni Başbakanı Liz Truss’a, Kıbrıs sorunu hakkında mektup gönderdiği belirtildi.

Alithia gazetesi, “İngiliz-Kıbrıs” Konseyi tarafından gönderilen mektupta, İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın, "Türkiye’nin meydan okumalarına" karşı çıkarak Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine katkı koymasının talep edildiğini yazdı.

Habere göre “İngiliz-Kıbrıs” Konseyi Yürütme Komitesi adına Doros Partasidis, Antonis Savvidis, İlias Dinenis ve Mari Nikolasbi gönderdikleri mektupta, Kıbrıs’ın “48 yıldır işgal altında olduğunu Türkiye tarafından sürekli tehditlerle de karşı karşıya kaldığını” ileri sürdüler.

Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak Birleşik Krallık’ın uluslararası hukuku savunması, çözümün BM kararlarına dayanması konusunda ısrarlı olması gerektiğinin altı çizilen mektupta, ayrıca Kuruluş ve Garantörlük Anlaşmalarını imzalayan ülke olarak Birleşik Krallık’tan, Türk askerinin çekilmesini öngören kalıcı ve adil bir çözümü desteklemesinin de beklendiği ifade edildi.

Mektupta, Türkiye’ye yönelik eleştiriler de bulunurken Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın kara suları ile “Münhasır Ekonomik Bölgelerindeki” egemenlik haklarının da çiğnendiği ileri sürüldü.

Gazete mektupta Maraş’tan da söz edildiğini yazdı.

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09/09/2022 10:15