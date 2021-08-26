İngiltere'deki salgın deneme etkinliği Latitude Festivali'nde binden fazla Covid-19 vakası çıktı

İngiltere'de Covid-19 salgını döneminde etkinliklerdeki kriterleri belirlemek için pilot etkinlik olarak seçilen Latitude Festivali sonrası, binden fazla kişinin test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere’nin Suffolk bölgesinde temmuz ayında yapılan Latitude Festivali, Covid-19 salgın merkezine döndü. Festivale katılan binden fazla kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

22-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen, katılımcıların çadırlarda konakladığı festivalde 40 bin civarında kişinin bulunduğu açıklandı.Festivale katılanların, Suffolk'taki Henham Park'taki etkinlik alanına girebilmek için negatif corona virüs testi göstermeleri veya çift aşı olmaları gerekiyordu.

619 KİŞİ FESTİVAL ÖNCESİ ENFEKTEYDİ

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre, Suffolk İlçe meclisi tarafından yayınlanan yeni veriler, festivalden sonraki günlerde bin 51 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdi. Verilere göre, Latitude'da 619 kişinin enfekte olduğu ve etkinlik sırasında 432 kişiye de hastalığın bulaştığı anlaşıldı. Bu kişilerden 175’inin Suffolk’ta yaşadığı tespit edildi.

PİLOT ETKİNLİKTİ

Suffolk Halk Sağlığı direktörü Stuart Keeble, Latitude Festivali’nin merkezi hükümet tarafından, etkinliklerdeki parametreleri ve Covid rehberliğini belirleyen araştırma için pilot etkinlik olarak seçildiğini söyledi.

"Hükümet tavsiyesi doğrultusunda Covid güvenliğinin uygulanmasına yardımcı olan birçok ortaktan biriydik” diyen Keeble, “Suffolk bir kez daha yeniden açıldığından ve insanlar yoğun etkinliklere veya cazibe merkezlerine katılırken, insanların diğerlerine karşı düşünceli olmaya devam etmesi, maske takması veya mesafeyi koruması önemli” dedi.

Wolf Alice, The Chemical Brothers, Bastille ve Bombay Bicycle Club gibi grupların sahne performansı sergilediği Latitude Festivali’in yanı sıra İngiliz Hükümeti tarafından yapılan diğer test etkinlikleri, Wembley'deki Euro 2020 yarı finalleri ve Sheffield'deki Tramlines müzik festivaliydi.

İngiliz Kültür Bakanı Oliver Dowden, "Kitlesel sporları ve kültürel etkinlikleri güvenli bir şekilde yeniden başlatabileceğimizi gösterdik, ancak insanların çok kalabalık ortamlara karışırken dikkatli olmaları önemli. Bu kış futbol sezonunu, tiyatroları ve konserleri tam olarak güvende tutabilmemiz için spor, müzik ve kültür tutkunlarını aşı yaptırmaya çağırıyorum” dedi.

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26/08/2021 15:03