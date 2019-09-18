İngiltere'deki Türklere temyiz yolu

İngiltere Yüksek Mahkemesi, Mart ayında Türk girişimcilerin süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden başvurusunu reddetmişti.



Yargıtay davanın temyize götürülmesinin önünü açtı. Ankara Anlaşması davası henüz belli olmayan bir tarihte Londra’da Yargıtay’da görülecek ve karara bağlanacak.



Ankara Anlaşmasıyla Birleşik Krallık’a yerleşip burada iş kuran Türk vatandaşları, 16 Mart 2018’e kadar, dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu. Ancak aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum yeni şartlar getirilmişti.