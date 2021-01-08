İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay

İngiltere, Amerikalı ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi

ads
08/01/2021

ads
İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay

Birleşik Krallık'ta üçüncü COVID-19 aşısı da onaylandı. ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay çıktı.

Ancak yeni aşıların ilkbahara kadar Birleşik Krallık'a gelmesi beklenmezken şu anda toplam 17 milyon doz ön sipariş verdi.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon kişi en az bir doz COVID-19 aşısı yaptırdı.

08/01/2021 15:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İngiltere, koronavirüs aşısı, onayi, moderna, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.