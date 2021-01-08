İngiltere'den ABD'nin Moderna aşısına onay

Birleşik Krallık'ta üçüncü COVID-19 aşısı da onaylandı. ABD'li Moderna şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşısının yaygın kullanımına onay çıktı.

Ancak yeni aşıların ilkbahara kadar Birleşik Krallık'a gelmesi beklenmezken şu anda toplam 17 milyon doz ön sipariş verdi.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon kişi en az bir doz COVID-19 aşısı yaptırdı.

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08/01/2021 15:08