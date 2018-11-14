HABER KIBRIS

İngiltere'den Brexit onayı

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14/11/2018

İngiltere'den Brexit onayı

İngiltere'de Bakanlar Kurulu, ülkenin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Kabine'den Brexit anlaşması için onay aldığını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecini tamamlaması için May hükümetinin parlamentodan da onay alması gerekiyor.

May'in açıklaması sonrası İngiliz Sterlini uluslararası piyasalarda değer kaybetti. Sterlin/Dolar paritesi açıklama sonrası 1,30'un altına indi.

İngiltere Başbakanı Theresa May kabinedeki bakanlar ile yaptığı toplantı sonrası basına açıklamada bulundu. May, kabinenin nihai kararının Brexit anlaşmasını desteklemek olduğunu belirtti. May, “Tüm kalbimle kesinlikle inanıyorum ki bu Birleşik Krallık'ın tamamının çıkarları için en iyi karardır” ifadelerini kullandı.

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TAGS: İngiltere’den Brexit onayı, HABER, KIBRIS,
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