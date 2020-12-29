İngiltere’den çarpıcı araştırma: Üçüncü dalgayı engellemek için 2 milyon aşı olmalı

Araştırmada “YBÜ (yoğun bakım) yükünü birinci dalga seviyelerine gerileten tek senaryo İngiltere genelinde dördüncü seviye kısıtlamalara ek olarak Ocak ayında okulların kapalı tutulduğu ve haftada iki milyon kişinin aşılandığı senaryodur” ifadesi yer aldı.

Araştırmada “Yeterli aşılama yapılmazsa vaka sayıları, hastane yatışları, yoğun bakım yatışları ve ölümler 2021 yılında 2020’nin de üzerinde olabilir” denildi.

“PROGRAM GENİŞLETİLECEK”

Araştırmanın sorulması üzerine bir İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada “önümüzdeki hafta ve aylarda gelecek milyonlarca doz ile birlikte aşılama artırılacak ve program genişletilmeye devam edilecek” dedi.

İngiltere hükümeti farklı geliştiricilerle yaptığı anlaşmalar ile 357 milyon doz aşıyı sipariş ettiğini duyurmuştu. Hükümet kanadından yapılan açıklamada geçtiğimiz Perşembe günü 600,000 kişiye Pfizer-BioNTech aşısı yapıldığını açıklandı. Bu ayın başında İngiltere Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını uygulayan ilk ülke olmuştu.

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29/12/2020 12:16