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İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bugün...

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22/10/2018

İngiltere'den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bugün...

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi gazeteci Cemal  Kaşıkçı'nın öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

 

İngiliz parlamentosunda konuşan May, "Eminim Parlamento'daki herkes  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin en güçlü şekilde kınanmasında bize  katılıyor. Gerçekte ne olduğunun ortaya çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın bugün Kaşıkçı'nın öldürülmesi  konusunda parlamentoyu bilgilendireceğini söyledi.

 

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin,  Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınamasını memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu  konuda eyleme geçilmesini beklediklerini söyledi.

 

Corbyn, "Kınamak yeterli değil. Hükümet Suudi Arabistan'a silah  satışını durduracak mı?" sorusunu yöneltti.

 

İskoç Ulusal Partisi milletvekili  Ian Blackford da "Suudi Arabistan'a  karşı eyleme geçmenin zamanı geldi. Başbakan! Suudi Arabistan'a silah satışını  durdur. Bunu da bugün yap." diye konuştu.

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TAGS: İngiltere’den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bugün..., haber, kıbrıs,
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