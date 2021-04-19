İngiltere'den dijital para adımı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve İngiltere Hazinesi'nin, bir merkez bankası dijital para birimi oluşturma olasılığını değerlendirdikleri bildirildi.

ads ads ads ads
19/04/2021

ads
ads
İngiltere'den dijital para adımı

BoE'den yapılan açıklamada, İngiltere Hazinesi ve BoE'nin, merkez bankası tarafından hanehalkı ve işletmelerce kullanılmak üzere dijital para (dijital pound) olasılığını koordine etmek için bir görev gücü oluşturduğu belirtildi.

İngiltere'de dijital paranın ihracına karar verilmediğine işaret edilen açıklamada, dijital pounda karar vermeden önce paydaşlarla riskler ve faydalar hakkında görüşmeler yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, ülkede olası dijital paranın, nakit para ve banka mevduatlarının yerine geçmeyeceği, ayrı bir varlık olacağı kaydedildi.

Uluslararası Ödemeler Bankası'na (BIS) göre, dünyada en az 52 ülke kendi dijital para birimini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

19/04/2021 18:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: İngiltere, dijital para
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.