İngiltere’den Doğu Akdeniz’de “Yasadışı Sondajlara Yaptırım” Mevzuatı

: İngiltere hükümetinin, Doğu Akdeniz’de “yasadışı sondaj faaliyetleri” için yaptırım uygulanmasına dair AB mevzuatı öngörüsünü idame ettiren, İngiltere’nin AB’den çıkışıyla (Brexit) ilgili geçiş döneminin yılsonunda sona ermesiyle birlikte yürürlüğe girecek bir mevzuat benimsediği bildirildi.

Haravgi “İngiliz Yasasında da Yasadışı Sondajlara Yaptırımlar” başlıklı haberinde, ilgili mevzuatın “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından onaylanmayan, kara suları, münhasır ekonomik bölgesi veya kıta sahanlığı içerisindeki her türlü hidrokarbon arama, sondaj veya üretim faaliyetini vazgeçirme” hedefini taşıdığını yazdı.

“Bitişik devletle MEB veya kıta sahanlığı sınırlandırılmadığı durumlarda, İngiliz hukuki yaptırım tehdidi, bir sınırlandırma anlaşmasını riske eden veya engelleyen eylemlere karşı olur” da denilen yeni yasaya eşlik etmekte olan izah notunda şu ifadelere yer veriliyor:

“2020 Doğu Akdeniz’de Yetkilendirilmemiş Sondaj Faaliyetleri (Yaptırımlar) (AB’den Çıkış)’ adını taşıyan yeni yasa İngiltere’nin, ihtilaf durumlarında uluslararası hukuka uyulmasından yana olma politikasına uygundur. Ayrıca, İngiltere dış politikasının sınırlandırma ve istikrar anlaşmalarını desteklemekle ilgili stratejik hedeflerinin başarılması unsurunu da teşkil eder. Birleşik Krallık, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için Doğu Akdeniz’deki bütün ortaklarla ikili görüşmelerine ve AB de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarıyla işbirliğine devam edecek.”

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19/12/2020 11:35