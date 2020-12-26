İngiltere'den dünyaya yayılan mutant virüs İsveç'e sıçradı

İsveç Sağlık Bakanlığı, İngiltere'den dönen bir vatandaşında mutasyona uğramış corona virüs varyantıyla enfekte olan bir hasta tespit ettiğini duyurdu. İsveç böylelikle "B117" ya da “VUI - 202012/01” adlı mutasyonla enfekte olan bir vaka bildiren İngiltere dışındaki dışındaki on ikinci ülke oldu.

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde Covid-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.



Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.



AŞILAMA YARIN BAŞLIYOR



"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan ülkede koronavirüse karşı aşılamaya yarın başlanacak.



Sağlık Genel Müdürlüğü Başkanı Sara Byfors, Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ



İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 Kovid-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



40'I AŞKIN ÜLKEDEN İNGİLTERE'YE SEYAHAT KISITLAMASI

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler, mutasyona uğrayan yeni tip corona virüs (Covid-19) varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelişleri yasakladı. İngiltere’den yapılan yapılan uçuşlar İspanya,Romanya, Belçika, Suudi Arabistan, Kuveyt, İsviçre, Hindistan ve Hong Kong dahil olmak üzere 40'ı aşkın ülke tarafından askıya alındı.

Bu habere tepkiniz:



26/12/2020 16:38