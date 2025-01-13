İngiltere'den ekonomik büyümeyi hızlandırmak için yapay zekâ eylem planı

İngiltere, ekonomik büyümeyi hızlandırmak ve yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla Yapay Zekâ Eylem Fırsatları Planı'nı devreye alacağını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yapay Zekâ Fırsatları Eylem Planı 50 tavsiye kararı içeriyor.

Bu planla ülkede hali hazırda kullanılan yapay zekânın hastaneler ve okullar dahil kamu hizmetlerinde, işletmelerde ve sanayide daha yaygın şekilde kullanılması hedefleniyor.

Uluslararası Para Fonu'nun verilerine dayandırılarak yapılan hesaplamaya göre, yapay zekânın tam olarak benimsenmesi halinde İngiltere'de ekonomik büyümeyi artırabileceği ve sağlanacak kazanımlarla ekonomiye her yıl 47 milyar sterlin olmak üzere, gelecek 10 yılda yaklaşık 470 milyar sterlin katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

Plan kapsamında üç büyük teknoloji şirketinin İngiltere'de yapacağı yapay zekâ yatırımı öne çıkıyor. Vantage Data Centres, Nscale ve Kyndryl şirketleri ülke genelinde 13 bin 250 kişiye istihdam sağlayacağı yapay zekâ altyapısını oluşturmak için 14 milyar sterlin yatırım taahhüdünde bulundu.

Bu rakam, geçen yıl Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde açıklanan 25 milyar sterlinlik yapay zekâ yatırımına ek olarak gerçekleşecek.

İngiltere, söz konusu planla yapay zekâ firmalarının yatırım merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, plana ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zekânın İngiltere'de inanılmaz bir değişim yaratacağını dile getirdi.

Yapay zekânın, öğretmenlerin dersleri kişiselleştirmesinden küçük işletmelerin kayıt tutmasına ve planlama başvurularını hızlandırmaya kadar çalışanların hayatlarını dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu belirten Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekâ endüstrisinin, arkasına yaslanıp fırsatların ellerinin arasından kayıp gitmesine izin vermeyecek, kendi tarafında olan bir hükümete ihtiyacı var. Şiddetli rekabetin yaşandığı bir dünyada buna seyirci kalamayız. Yapay zekâda küresel yarışı kazanmak için hızlı hareket etmeli ve harekete geçmeliyiz. Planımız İngiltere'yi yapay zekâda dünya lideri yapacak ve sektöre ihtiyaç duyduğu temeli sağlayacaktır. Bu da Birleşik Krallık'ta daha fazla istihdam ve yatırım, insanlar için daha fazla kazanç ve kamu hizmetlerinin dönüşmesi anlamına geliyor."

Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle ise İngiltere'nin yapay zekâ yarışında geri kalmamakta kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle taahhüt ettiğimiz eylemler, faydaların Birleşik Krallık geneline yayılmasını sağlayacak ve böylece tüm vatandaşlar bugün yaptığımız bahsin ödüllerini alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Rachel Reeves ise yapay zekânın ekonominin büyümesine yardımcı olacak, kamu hizmetlerini daha verimli hale getirecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, "Bu eylem planı, hükümetin modern sanayi stratejisinin hayata geçirilmiş halidir. Yapay zekâ şirketlerini Birleşik Krallık'a çekmeyi, yeni yatırımlar yapmayı ve yeni istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Bu, Birleşik Krallık'ın her yerinde daha iyi yaşam standartları ve çalışan insanların cebine daha fazla para girmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.