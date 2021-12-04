İngiltere'den gelen haber korkuttu!

Pandeminin başladığı günden beri kış ayları tüm dünya için hep daha zor geçiyor. Ancak bu kış Delta'dan sonra ortaya çıkan yeni varyant Omicron yüzünden çok daha dikkatli olmamız gerekecek.

2Omicron varyantı en az 38 ülkede tespit edildi, ancak henüz ölüm bildirilmedi, DSÖ, önümüzdeki birkaç ay içinde Omicron'un Avrupa'daki Kovid vakalarının yarısından fazlasına neden olabileceğini düşünüyor.

Varyantın ne kadar bulaşıcı olduğu, daha ciddi hastalığa neden olup olmadığı ve buna karşı tedavilerin ve aşıların ne kadar etkili olduğu henüz belirlenememişken İngiltere'den gelen bir haber tüm dünyayı tedirgin etti.

75 KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLDİ, ÇOĞU TAM AŞILI

İngiltere'de 75 Omicron vakası daha tespit edildi, sağlık yetkilileri yeni varyantın çoğunun tam aşılı kişilerde olduğunu doğruladı.

GEVŞEME UYARISI

Uzmanlar Omicron varyantı ile ilgili araştırmalar devam ederken insanların aşılarına da ya daha önceki enfeksiyonlarına güvenip gevşememeleri gerektiğini belirtiyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi kurallar yeni varyanttan sonra artık çok daha önemli.

DELTA İÇİN AŞI ÇAĞRISI

Omicron varyantı her ne kadar dünyanın yeni korkulu rüyası olsa da Avrupa ve dünyada hala baskın varyant Delta. Uzmanlar Avrupa'daki vakaların yüzde 90'ını oluşturan Delta için tek çarenin aşı olduğuna tekrar tekrar dikkat çekiyor.

ÖNCEKİ ENFEKSİYON KORUMAYABİLİR

Güney Afrika'dan mikrobiyoloji uzmanı Dr. Anne Von Gottberg dün yaptığı açıklamada daha önce Kovid-19 enfeksiyonu geçirmiş olmanın Omicron için koruyucu olmayabileceğini açıklamıştı.

MODERNA: YIL BAŞINA HAZIR OLUR

Aşı üreticileri varyantın açıklandığı günden beri araştırmalarını sürdürüyor. Moderna Yetkilisi Paul Burton, Omicron varyantı için yeniden formüle edilmiş bir aşının yeni yılın başlarında hazır olabileceğini söyledi

DSÖ: AŞI DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMEDİĞİMİZ TEK ŞEY

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris dün yaptığı açıklamada en istemedikleri senaryonun aşıda değişiklik olduğunu belirtmişti.

Aşı ve tedavi tartışmaları sürerken ülkeler kısıtlama ve güvenlik önlemlerini sıkılaştımaya devam ediyor. Omicron varyantı ile ilgili dünyadaki son gelişmeler ise şöyle;

ABD'de altı eyalet daha Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı. New Jersey, Maryland, Missouri, Nebraska, Pennsylvania ve Utah alarma geçen yerler arasında.

Meksika’da Omicron mutasyonu ilk kez 51 yaşındaki bir kişide tespit edildi.Tunus Sağlık Bakanı Ali Mrabet ise yeni varyantın Kongo’dan gelen 1 kişide tespit edildiğini duyurdu.

Avustralya, ülkeye giriş yasağı ve Güney Afrika'dan uçuşlara kısıtlamalara rağmen, Sidney'deki üç öğrencinin Omicron pozitif çıktığını açıkladı.

Kanada 15 yeni Omicron vakası bildirdi. Cuma günü baş halk sağlığı yetkilisi Theresa Tam, tümü yakın zamanda yurt dışına seyahat etmiş kişileri içeren 11 Omicron vakası olduğunu açıkladı

Norveç'te geçen hafta bir ofis partisinden sonra en az 13 omicron vakası olduğu doğrulanmıştı. Yetkililer vakaların şimdiye kadar sadece hafif belirtiler gösterdiklerini açıkladı.

Güney Kore , koronavirüs enfeksiyonları ve ölümleri için günlük rekorlarını bir kez daha kırdı ve 3 yeni Omicron vakası olduğunu doğruladı

Belçikalı yetkililer, ilkokulların bir hafta erken kapanacağını açıkladı. Almanya'nın bölge liderleri, büyük toplantıları caydırmak için yeni yıl partilerinde havai fişek yasağı da dahil olmak üzere yeni önlemler üzerinde anlaştılar.

İrlanda , Noel ve Yeni Yıl boyunca gece kulüplerini kapatacağını ve bazı ortamlarda sosyal mesafeyi yeniden uygulayacağını açıkladı.

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04/12/2021 10:33